C’è un concorso internazionale di fotografia dedicato al caffè

Il concorso internazionale di fotografia – promosso da Caffè Moak, con il supporto organizzativo di Still – è aperto a tutti i fotografi, professionisti e amatori, chiamati a raccontare una storia o realizzare un mini-reportage attraverso una sequenza di 3 immagini che facciano riferimento al mondo del caffè. C’è tempo fino al 23 maggio 2021 per inviare i propri scatti.

Anche per la settima edizione, la giuria sarà rappresentata da Denis Curti, direttore artistico della Casa dei Tre Oci di Venezia e del Festival di Fotografia di Capri. Al suo fianco nomi importanti nel panorama della fotografia contemporanea: Nikos Economopoulos, reporter di Magnum Photos, una delle più importanti agenzie di fotografia al mondo, Benedetta Donato, curatrice e membro del CdA della Fondazione Romano Cagnoni, Sebastiano Leddi (photo editor), Marco Lentini (art director Moak) e Barbara Silbe, giornalista di settore e autrice del blog Nella splendida cornice per Il Giornale. Le opere selezionate dalla giuria saranno promosse, attraverso mostre ed eventi, da Moak in tutto il mondo.

Si può partecipare cliccando qui.

