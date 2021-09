Cartoline dal Ricci Weekender

La terza edizione di Ricci Weekender è anche occasione per i ritorni. Tra questi certamente Gilles Peterson, che cura anche la selezione musicale del festival, e Floating Points, reduce da uno dei migliori album dell’ultimo decennio, Promises: una grande collaborazione tra il musicista elettronico di Manchester, Sam Shepherd, e uno dei più grandi della storia del Jazz, Pharoah Sanders, insieme alla London Symphony Orchestra. Per l’occasione Floating Points suonerà in B2B con Daphni, al secolo Dan Snaith, producer e dj dall’innato spirito creativo e dalla lunga storia che passa attraverso diversi stili e nomi, come Manitoba e Caribou.

E ancora l’afrofuturismo di Khalab, tra techno, jazz e musica africana, la dj messicana Coco Maria, e i Cratere Centrale che mescolano jazz e funk a sonorità house e hip hop. Tra gli italiani anche One Man Computer Club (progetto di live coding del catanese Alberto Costa), la nuova band catanese Galathea e Ze in the Clouds.