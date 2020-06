‘Angels’ di Franco Rivolli alla galleria STILL

Nelle ultime settimane circola sui social un’immagine capace di rappresentare il sentimento di un intero Paese che, davanti a un’emergenza sanitaria senza precedenti, si è unita e si è riscoperta nazione. L’Italia ferita è tenuta in braccio da una dottoressa con guanti e mascherina e viene cullata e protetta dal simbolo di chi è stato in prima linea nella lotta al coronavirus: i medici e gli infermieri. «I veri angeli sono i dottori, tutto il personale medico, persone che rinunciano al sonno, al riposo e che mettono a repentaglio la loro vita per curare quella degli altri» dice Rivolli. «Non lo dobbiamo dimenticare mai». Un’opera che ha commosso gli italiani e che ci ricorda ogni giorno del prezioso contributo di tutti coloro che hanno svolto un ruolo fondamentale nella lotta alla pandemia. L’opera di Rivolli è subito diventata virale, tanto che Giorgio Armani l’ha scelta per rappresentare un murales in via Broletto a Milano, con un messaggio di ripartenza e speranza.

Sabato 6 giugno, dalle 11 alle 19, Franco Rivolli sarà presente a Milano alla galleria STILL con 500 copie della sua illustrazione, stampate su carta fine art, numerate e firmate.

Franco Rivolli

Classe 1979, è un illustratore freelance originario di Venezia che lavora alla realizzazione di

copertine ,illustrazioni di testi scolastici, libri per ragazzi, tarocchi, giochi e campagne pubblicitarie. Vincitore di numerosi premi, le sue illustrazioni sono state esposte nelle principali mostre

collettive in giro per il mondo.