17 Maggio 2021 15:46

A Montefano torna il premio dedicato ai giovani talenti della fotografia

È il Premio Arturo Ghergo e si rivolge a giovani artisti marchigiani e residenti in Italia. In palio ci sono una mostra allestita allo Spazio Ghergo e una borsa di studio. C'è tempo fino al 31 agosto per partecipare