Un museo e una mostra sulla Dolce Vita per celebrare Arturo Ghergo

Da domani, domenica 23 maggio, al Teatro La Rondinella di Montefano l’Associazione Effetto Ghergo presenta il Museo Ghergo, intitolato e dedicato alla vita e al lavoro di Arturo Ghergo, grande fotografo montefanese, mirabile ritrattista di principi e principesse, esponenti della beltà romana, divi e divine, dagli anni Trenta alla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso. Opere fotografiche e strumenti di lavoro sono esposti in maniera strutturata e completa, nello spazio espositivo appena rinnovato dal Comune di Montefano.

Alla presentazione, prevista per le ore 10 del mattino, parteciperanno Cristina Ghergo, figlia del fotografo e ideatrice del Premio Arturo Ghergo, Denis Curti, direttore artistico del museo e del premio, Vittorio Salmoni, architetto ed ideatore – insieme a Cristina – del Museo, il sindaco di Montefano Angela Barbieri, Teofilo Celani, Presidente Regionale FIAF e Paolo Mereghetti, critico cinematografico e giornalista.

Sarà anche l’occasione per annunciare il primo evento nell’ambito dell’Edizione 2021 del Premio Arturo Ghergo, con la presentazione del bando per la selezione del Giovane Talento 2021 e per inaugurare la grande mostra “Gli Anni della Dolce Vita” – curata da Fulvio Merlak, Giorgio Tani e Claudio Pastrone, con il sostegno della Regione Marche Assessorato alla Cultura – di cui abbiamo parlato qui.

WEB