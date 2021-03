A Milano ha aperto una nuova libreria specializzata in fotografia

Photo Book Collection è la nuova libreria fotografica specializzata in volumi da collezione che ha aperto alla galleria STILL di via Zamehof 11, Milano. Si tratta di un nuovo spazio permanente dedicato agli appassionati di fotografia: un viaggio appassionante tra libri rari, verso una nuova forma di bibliofilia, diventata un importante settore del collezionismo fotografico. Una biblioteca dove toccare con mano e acquistare rari e unici volumi originali, prime edizioni dei libri su cui si sono formate generazioni di grandi fotografi. Photo Book Collection è stato realizzato in collaborazione con Vittorio Scanferla, uno dei massimi esperti del settore. Una full immersion nell’editoria fotografica, considerata come autonoma forma d’arte.

Fabio Achilli, che insieme a Denis e Alessandro Curti ha promosso l’iniziativa, ha detto che «il libro, soprattutto quello fotografico e illustrato, rappresenta un oggetto di grande valore e riesce ad attirare una certa attenzione da parte del pubblico. STILL è uno spazio che raccoglie anche nu- merosi progetti e idee editoriali, quindi la nascita di una libreria specializzata in fotografia era da tempo un desiderio comune, un passo naturale nell’evoluzione dell’attività». In esposizione e in vendita libri fuori catalogo che hanno scritto la storia dei fotolibri: Richard Avedon, Gabriele Basilico, Gianni Berengo Gardin, Henri Cartier Bresson, Robert Frank, Luigi Ghirri, William Klein, Josef Koudelka, Ugo Mulas, Irving Penn, Sebastião Salgado e molti altri.

Insieme alla nuova libreria, la galleria prosegue con il suo programma espositivo e propone al pubblico la nuova mostra dell’instant artist e fotografo di fama mondiale Maurizio Galimberti, presente fino al 30 aprile 2021, con una ricca proposta delle sue opere – somo oltre 90 quelle in esposizione – tra cui i suoi mosaici di Polaroid, le istantanee singole, sia Polaroid che Fuji Instax, ritratti e ready made, in un vero e proprio dialogo continuo tra reale e surreale.

La galleria è momentaneamente chiusa nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, ma il catalogo delle opere in mostra e dei libri da collezione è consultabile inviando una mail a info@stillfotografia.it. STILL riaprirà non appena la regione Lombardia uscirà dalla “zona rossa”.

