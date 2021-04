A Livorno c’è un concorso fotografico a premi dedicato al turismo

Si intitola Torneremo a viaggiare: il lavoro nel turismo fra tradizione e nuove forme di ospitalità ed è il quarto concorso fotografico “Fotografia e mondo del lavoro” promosso dalla Fondazione Carlo Laviosa e dal Comune di Livorno. Dopo l’ultima edizione dedicata al lavoro a Livorno nonostante il Covid, questo nuovo appuntamento riguarda il settore del turismo che definisce la nostra identità culturale, animato e tenuto vivo dal lavoro di tantissime persone qualificate, un capitale umano di valore che, prima del Covid, rappresentava quasi un quinto del totale delle attività economiche italiane.

Il concorso è rivolto a fotografi professionisti e amatoriali (dai 18 anni in su) e scadrà alla mezzanotte del 16 maggio. Le foto selezionate saranno esposte nei Granai di Villa Mimbelli (sempre a Livorno) dal 20 giugno al 15 agosto 2021. Nel giorno dell’inaugurazione della mostra si svolgerà anche la premiazione dei vincitori. Ai partecipanti al concorso è richiesta una testimonianza del lavoro nel turismo, che non escluda una visione di quel che non vorrebbero andasse perso del nostro modo di ospitare ed accogliere, o una suggestione critica o ironica, ma che comunque concentri l’attenzione sul capitale umano essenziale a quella immensa risorsa produttiva del nostro Paese che è il turismo. La giuria è di altissimo livello e vede come protagonisti alcuni nomi di rilievo nel mondo della fotografia come Letizia Battaglia, Federica Berzioli e Maddalena Fossati, per citarne alcuni.

Per scoprire come partecipare e per leggere regolamento e premi in palio, clicca qui.

Le mail con le fotografie allegate vanno inviate all’indirizzo concorso2021@laviosa.com