100 fotografi riuniti per sostenere la lotta al Covid-19 e la ripresa economica

Photo Action per Torino, la fotografia unisce e si riunisce per sostenere insieme il progetto del Fondo Straordinario Covid-19 creato dall’Associazione U.G.I. ONLUS e dalla Città della Salute e della Scienza di Torino. Si tratta di una raccolta di fotografie classiche e inedite, rese disponibili per la prima volta in una collezione esclusiva per l’evento online. L’iniziativa è stata ideata dai fotografi Guido Harari e Paolo Ranzani insieme a Wall Of Sound Gallery.

Le stampe delle fotografie acquistate verranno realizzate su carta Epson Premium Luster Photo Paper da Wall Of Sound Gallery in formato 21x29cm (A4), in edizione aperta e con timbro a secco, certificate con un’apposita etichetta sul retro della stampa, ma non firmate né numerate.

Fino al 24 maggio sarà possibile sostenere il progetto consultando il sito o la pagina Instagram. Le stampe verranno realizzate e spedite solo al termine dell’iniziativa.