100 fotografi per aiutare Bergamo

Perimetro chiama, la fotografia risponde. 100 fotografi per Bergamo è l’iniziativa lanciata dal magazine online fondato da Sebastiano Leddi e dalla Onlus Liveinslums, con l’obiettivo di raccogliere fondi per rinforzare la terapia intensiva dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, che sta vivendo settimane di battaglia quotidiana per contenere il dilagare del COVID-19.

L’iniziativa è partita in seguito alla testimonianza diretta di uno dei medici dell’ospedale, che ha raccontato la criticità della situazione e ha lanciato il suo grido di aiuto. Il mondo della fotografia italiana si è mobilitato e lo ha fatto attraverso le opere di alcuni dei suoi migliori interpreti nel campo di moda, design, architettura, ritratto e storytelling. I fotografi hanno donato i loro scatti, che sono acquistabili in edizione aperta al costo di 100 euro. Tutto il ricavato andrà direttamente a rinforzare le strutture sanitarie dell’ospedale di Bergamo.

Le stampe verranno realizzate da LINKE lab non appena i laboratori torneranno alla loro normale attività; si può donare fino al 3 di aprile. Sfoglia la gallery qui.