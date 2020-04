Steve McCurry manda un messaggio d’amore all’Italia

«L’Italia mi ha richiamato a sé più volte di quante ne potrei contare. Vivere bene e pienamente: è questa la filosofia di vita degli italiani, e la gioia di vivere non li ha abbandonati nemmeno in questo periodo. Negli ultimi due mesi l’animo degli italiani ha catturato la nostra attenzione e suscitato il nostro rispetto. Durante la sfida mondiale al Covid-19, gli italiani hanno mostrato altruismo e coraggio nell’affrontare una tragedia inimmaginabile e nessuno dubita che riusciranno a trionfare su questa avversità. In questo momento sono vicino a tutto il popolo italiano. Siete sempre nel mio cuore.»

Con queste parole Steve McCurry ha voluto rendere omaggio all’Italia, colpita in questi mesi dal flagello del coronavirus. Un video toccante e struggente, con in sottofondo ‘Nessun Dorma’ di Puccini, raccoglie alcuni tra gli scatti più belli realizzati dal fotografo statunitense, che è da sempre un grande amante del nostro paese e che negli scorsi giorni ha anche partecipato alla raccolta fondi 100 fotografi per Bergamo organizzata da Perimetro.