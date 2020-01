Letizia Battaglia, la fotografa che ha raccontato gioia e dolore della sua Palermo

Con le sue immagini in bianco e nero, caratterizzate da un forte contrasto, ci racconta la quotidianità della sua Sicilia fatta di persone, donne, bambini e anche mafia. Una mafia violenta che compare molto spesso nelle sue immagini legate alla cronaca. Le sue fotografie mostrano la realtà nuda e cruda anche di fronte alla morte, sempre con rispetto e solennità.



Letizia Battaglia, Il magistrato Roberto Scarpinato in aula presso il Tribunale di Palermo durante un'udienza come Pubblico Ministero al processo contro l'ex- primo ministro Giulio Andreotti, seduto sullo sfondo. L’ on. Giulio Andreotti sette volte Primo Ministro fu, poi, assolto per prescrizione di reato © Letizia Battaglia