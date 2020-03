Le persone che si affacciano in questo mondo sono quasi irreali, immerse in un non-luogo con coordinate spaziali e temporali sfasate. Le fotografie di I love to Sail Forbidden Seas sono frutto dell’immaginario personale del fotografo, l’esteriorizzazione di quella che era la sua percezione del complesso architettonico di Calatrava.



I Love to Sail Forbidden Seas © Arnaldo Abba Legnani