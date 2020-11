La storia del rock nelle copertine di Baron Wolman

RS #2, November 23rd, 1967



Il fotografo Baron Wolman, che ha scattato alcune delle prime e più iconiche immagini dell’universo rock & roll durante il suo periodo come primo fotografo personale di Rolling Stone, è morto lunedì notte all'età di 83 anni. La rappresentante di Wolman, Dianne Duenzl, ha confermato la morte del fotografo a Rolling Stone. A Wolman era stata recentemente diagnosticata la SLA, la malattia del sistema nervoso nota anche come malattia di Lou Gehrig.



Durante i suoi tre anni a Rolling Stone, tra il 1967 e il 1970, Wolman riuscì a cogliere l'ascesa del rock & roll come pochi altri erano riusciti a fare: un Jimi Hendrix a bocca aperta che prende la sua chitarra al Fillmore West ( "money shot", come lo chiamava Wolman), Janis Joplin che si rilassa a casa con il suo gatto, Smokey Robinson che si aggiusta la bandana che indossava prima degli spettacoli per tenere i capelli a posto, Grace Slick che indossa ironicamente un'uniforme da Girl Scout, Frank Zappa seduto su un trattore in un cantiere edile, Jerry Garcia che mostra per la prima volta pubblicamente il suo dito mancante e mozzato.



Fotografia di Baron Wolman