Ci ha lasciato Frank Horvat

Il 2020 sarà tristemente ricordato come l’anno della pandemia globale e della scomparsa di alcuni dei più grandi maestri della fotografia: Peter Beard, Bob Krieger e adesso anche Frank Horvat, che si è spento ieri all’eta di 92 anni.

Nato in Croazia nel 1928 da una famiglia di origine ungherese, austriaca ed ebrea, nell’arco della sua lunga carriera ha viaggiato in tutto il mondo, lasciando in eredità un vasto archivio di immagini tra moda e fotogiornalismo. Il suo amore per la fotografia nasce nel 1950, quando consoce il maestro Henri Cartier-Bresson, che lo spinge a intraprendere un viaggio in Asia per realizzare un grande reportage. È negli anni Sessanta che si fa conoscere dal grande pubblico internazionale, con le sue fotografie di moda che anticipano la grande rivoluzione di questo genere.