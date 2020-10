Trump ricoverato in ospedale: «Sta andando bene, credo»

Donald Trump è stato trasferito in ospedale qualche ora dopo l’annuncio di positività al coronavirus, arrivato ieri. il Presidente ha iniziato la terapia con il Remdesivir al Walter Reed National Military Medical Central dove è stato trasferito. Sean Conley, medico personale, ha spiegato di aver raccomandato il trasferimento in ospedale per «un ulteriore monitoraggio». Trump, fa sapere Conley, «non ha bisogno di ossigeno». Il Presidente intanto ha twittato dall’ospedale:

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020

«Sta andando bene, credo. Grazie a tutti!»

Trump ha lasciato la Casa Bianca ieri, intorno alle 18 ora di Washington. In un video pubblicato su Twitter ha annunciato il suo trasferimento al Walter Reed Hospital: «Penso di cavarmela bene, ma vogliamo accertarci che le cose funzionino. La First Lady sta bene». La Casa Bianca intanto fa sapere che non ci sarà un trasferimento di poteri al vicepresidente Mike Pence nonostante il ricovero in ospedale.