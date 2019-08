Tormentoni 90

Un decennio bifronte, tra i più enigmatici nella storia recente del nostro Paese. Seguendo l’onda luccicante della decade precedente, gli anni ’90 italiani segnavano l’esplosione della classe media, tra le boutique con i primi cellulari, in vacanza in Riviera, sognando Ibiza, rincorrendo un’ideale dorato che, tra calciatori e veline, qualcuno avrebbe ripreso per farne un programma elettorale con cui cambiare la storia politica futura. Anni caleidoscopici e contraddittori, che dalle Notti Magiche del Mondiale sfondavano nello scandalo di Mani Pulite, anni in cui la frenesia per l’Europa unita o per l’arrivo della navicella World Wide Web all’improvviso mutavano nel terrore Millennium Bug.

Nella musica, ivece, gli anni ’90 significarono la standardizzazione definitiva della hit, ormai non più figlia del talento cantautorale del singolo ma frutto di un calcolo scientificamente determinato. L’industria musicale si trasformava letteralmente in un’industria, abbracciando il business dell’artista one-hit wonder, proliferati come funghi durante il decennio, con il mercato discografico che si specchiava in un gigante ormai inattaccabile, ignaro dello scantinato oltreoceano da cui Shawn Fanning e Sean Parker avrebbero scagliato il loro dardo avvelenato a fine millennio. Un decennio di singoli da battaglia, trascinati dal neonato MTV dentro un oceano da milioni di copie vendute, un mare indefinibile da cui abbiamo pescato cinque brani tra i più rappresentativi per raccontare degli anni in cui, caduto il Muro e lo spauracchio sovietico, sembrava che il peggio fosse passato per sempre.

Corona, The rhythm of the night

Il ‘ridacci la gioconda’ dei tormentoni, orgoglio italiano sbattuto in faccia a chi, erroneamente, identifica questa hit con l’esotismo sfrontato di Olga Maria De Souza. La verità dietro IL tormentone per eccellenza, infatti, illumina il dualismo tra l’ingegno di Lee Marrow – ovvero il produttore Francesco Checco Bontempi – e i muscoli di Jenny B, vera voce del brano, quasi che con De Souza si riproponesse l’oscuro binomio Tom Hooker/Den Harrow. Nonostante gli invidiosi abbiano sempre cercato di evidenziare il plagio da Save Me delle Say When, The Rythm Of The Night rimane un pilastro dell’eurodance, tassello imprescindibile per ogni dj set cafone che si rispetti, nei secoli dei secoli, amen.

Best lyrics: Won’t you teach me how to love learn/ There’ll be nothing left for me to yearn/ Think of me burn and let me hold your hand

883

Alfiere dell’album più venduto del 1993, il tormentone by Pezzali rappresenta il non plus ultra del suo autore. La voce della provincia lombarda che sogna l’America, questa volta sulla sella di un cavallo e non di un Harley. Fiaba scandita da trombette mariachi plastificate e melodie ultras sul ritornello – formato standard di tutta la produzione pezzaliana – Nord sud ovest est nasconde ai più il suo volto escatologico, la ricerca di un significato o di un destino che non si realizzerà mai. Il viaggio mistico raccontato da Max lo porterà innanzi a un cantinero, un gringo, un caballero e uno stregone – Jim Morrison da Pavia – ma la via continuerà a replicarsi su se stessa, verso nord, sud, ovest, est. Un gioco nichilista che segnerà la fine del sodalizio con Repetto, verso i giorni da solista in cui rimpiangere l’innocenza perduta, gli anni di Happy Days e Dylan Dog da cantare alle cene liceali 20 anni dopo, grassi, tristi e calvi.

Lancio qualche peso al cantinero/ Che non parla mai/ accanto a me c’è un gringo, uno straniero/ mi chiede “Man, dove vai?”

Lùnapop 50 Special

Per chi c’era, e chi se lo ricorda, il 27 maggio del 1999 rappresenta il calcio d’inizio per quello che sarebbe stato ricordato come un fenomeno irripetibile. Cinque “sbarbi”, come si dice a Bologna, che con qualche accordo in maggiore e una accozzaglia di luoghi comuni sulla loro città natale infrangono le classifiche. Un singolo d’esordio che si trasforma in un goal da centrocampo per presentare …Squérez?, l’unico disco nell’almanacco dei Lùnapop, e album più venduto da una band nella storia italiana, record che tutt’ora resiste implacabile nell’era in cui le classifiche Fimi vengono farcite dagli streaming. Ma, lo sappiamo, la gloria nasconde sempre il lato oscuro della medaglia, e se 50 Special cambiò la vita a Cremonini e soci, la storia vuole che la fama improvvisa abbia portato i “regaz” a fratture inconciliabili, condannando poi il suo autore all’etichetta decennale “quello della Vespa”. Vent’anni dopo la prima epifania, Cremonini è ormai uno dei pesi massimi della scena italiana, 50 Special non è più un’onta di cui vergognarsi ma uno dei brani simbolo dello spirito più cazzaro dei 90’s, inno imprescindibile per ogni festa universitaria, ben oltre i confini dell’Alma Mater.

Best lyrics: La scuola non va/ Ma una Vespa, una donna non ho/ Ho una Vespa domenica è già/ E una Vespa mi porterà/ Fuori città

Mare Mare, Notti Magiche