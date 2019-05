The Handmaid’s Tale 3, le prime immagini della nuova stagione

Elisabeth Moss torna nei panni di June per reclutare “alleati potenti” nel nuovo drammatico trailer della terza stagione di The Handmaid’s Tale, la serie di Bruce Miller ambientata in un futuro distopico e basata sul romanzo del 1985 Il racconto dell’ancella di Margaret Atwood.

«Eresia: questo è ciò per cui sei punito – non per far parte della resistenza», dice la protagonista nelle prime immagini della clip. «Perché, ufficialmente, la resistenza non esiste. Non aiuta le persone a fuggire perché, ufficialmente, la possibilità di fuggire non esiste».

Il teaser mostra June determinata a “cambiare le cose” a Gilead, con le immagini che si aprono sulla ribellione con cui si era chiusa la scorsa stagione. I 13 nuovi episodi andranno in onda su Hulu a partire da mercoledì 5 giugno, giorno in cui sarà trasmessa una tripla puntata. I successivi seguiranno, a cadenza settimanale, sempre di mercoledì. The Handmaid’s Tale 3, come le p sarà trasmessa in Italia su TIMVision.