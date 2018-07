Subsonica, ecco l’annuncio del nuovo disco ‘8’

Dopo SUBmessaggio diffuso dal sito e con vari countdown via social, tra calcoli e coordinate, oggi il girono è finalmente arrivato: i Subsonica “annunciano ai terrestri in ascolto” 8, il nuovo disco in uscita prevista per venerdì 12 ottobre 2018.

Ma le sorprese non finiscono qui perché la band torinese sarà protagonista dal 4 al 19 dicembre di “European reBoot2018” un tour che porterà Samuel e soci in giro per i palchi di 9 città europee: Amsterdam, Londra (dove hanno recentemente lavorato al disco con l’ingegnere del suono Marta Salogni, astro nascente, già engineer dell’ultimo album di Bjork), Dublino, Zurigo, Parigi, Bruxelles, Colonia, Berlino, Monaco.

«Da più di 20 anni la geografia sonora dei nostri orientamenti è l’Europa. Oggi che riavviamo i motori per l’ottavo viaggio, desideriamo ripartire -anche idealmente- da questo grande luogo che continua ad allargare e a restringere i suoi confini», hanno raccontato i Subsonica. «Senza il suono tecnologico e meticcio della Londra degli anni ’90, senza l’elettronica tedesca, la Parigi ironica e groovosa del french funk, i colori delle street parade di Zurigo, gli inaspettati echi africani del Matongé di Bruxelles proprio nel cuore dell’Europa; senza la leggendaria Amsterdam con la storica sala del Melkveg e in questo giro anche l’Irlanda, la nostra italianità musicale oggi avrebbe molti meno elementi di confronto e di stimolo. È anche bella l’idea di ripartire, insieme dopo una lunga pausa, con il pensiero di intraprendere un viaggio vero. Non solo una bella serie di concerti».