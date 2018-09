Ride: una clip in anteprima dal nuovo thriller sugli sport estremi

Ride è il primo thriller sugli sport estremi interamente girato con delle GO PRO, di cui abbiamo un piccolo estratto in anteprima qui sopra.

Diretto da Jacopo Rondinelli, la pellicola mette in scena la storia di Max (Lorenzo Richelmy) e Kyle (Ludovic Hughes), due riders acrobatici di downhill.

Quando ricevono l’invito a partecipare a una misteriosa gara con in palio 250.000$, accettano senza senza pensarci per poi scoprire – ormai troppo tardi – di doversi spingere oltre i limiti delle loro possibilità fisiche e psicologiche. Quella che affronteranno sarà quindi una corsa estrema per la sopravvivenza.

La pellicola esce nelle sale italiane questo giovedì, 6 settembre.