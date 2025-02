Oscar 2025, i nostri pronostici: la miglior attrice protagonista

Demi Moore The Substance

È il momentum di Demi Moore, come dicono dalle sue parti parti, senza se e senza ma. Nessuno avrebbe scommesso su questo body horror ultra-gore come titolo di punta della Awards Season. E invece The Substance arriva agli Oscar 2025 con, tra le altre, la candidatura a miglior film e a miglior regista/sceneggiatrice (Coralie Fargeat). Ma il traino principale di questo successo anche “da premi” è indubbiamente lei: l’ex Soldato Jane. Che trova il ruolo della vita in questa parabola di un’attrice dimenticata che è anche un po’ lo specchio della sua. Da “popcorn actress” (cit. sua) a diva da statuetta: sono le storie di riscatto che piacciono a Hollywood, e lo speech di Demi ai Golden Globe è stato il definitivo sigillo a quella che sembra ormai una vittoria annunciata. A meno che…

Fernanda Torres Io sono ancora qui

La carta “matta” sul tavolo arriva dal Brasile. Attrice amatissima in patria e nepo baby di lusso (la madre Fernanda Montenegro era stata candidata all’Oscar nel 1999 per Central do Brasil), anche Fernanda Torres ha vinto il Golden Globe, ma nella categoria drama (mentre Moore ha vinto fra le commedie/musical: parliamone). E da quel momento quello che, nonostante l’ottimo riscontro di critica e pubblico da Venezia in poi, sarebbe stato un film “piccolo” che molti votanti dell’Academy avrebbero addirittura bypassato è diventato the talk of the town. La parte che interpreta Torres – la moglie di un ex funzionario governativo desaparecido per colpa del nuovo regime – è più classicamente “da Oscar”. E non è detto che il 2 marzo non possa sparigliare tutti i pronostici.

Mikey Madison Anora

Mikey Madison è Anora, punto. È lei che regge sulle spalle il film di Sean Baker Palma d’oro a Cannes. Ed è lei la vera rivelazione di questa stagione dei premi (tranne che per chi la conosceva dai tempi della favolosa serie Better Things di Pamela Adlon). Dopo una corsa “diesel”, Madison ha vinto a sorpresa il BAFTA come miglior attrice. Non è affatto detto che si traduca automaticamente in un Oscar, ma sicuramente le sue quotazioni si sono alzate a pochi giorni dalla cerimonia più importante. E se il film – come previsto da alcuni – sarà la vera sorpresa della notte del 2 marzo, un premio alla sua protagonista non sarebbe poi così impossibile.

Cynthia Erivo Wicked

Cynthia Erivo è un caso unico, nella storia dei premi. È l’unica che potrebbe realizzare l’EGOT (cioè il “filotto” di premi principali che in pochissimi nel mondo possono vantare: Emmy, Grammy, Oscar e Tony) sul palco del Dolby Theatre, cosa mai avvenuta prima d’ora. Wicked è il musical di cui Hollywood (e il botteghino) aveva bisogno, per riportare un po’ di grandeur al genere. Ma l’attrice già candidata in passato (per il biopic Harriet) non sembra destinata a entrare nei record, almeno non questa volta. Ma non dimentichiamoci che il prossimo novembre uscirà la seconda parte di Wicked: e forse agli Oscar 2026 Elphaba non la fermerà nessuno…

Karla Sofía Gascón Emilia Pérez

Parlando di primati, ecco un doppio record. Karla Sofía Gascón è la prima interprete trans a ricevere una nomination come miglior attrice: che storia bellissima. Ma subito dopo, una storia bruttissima, entrata subito fra gli scandali più incandescenti degli Oscar: i suoi vecchi tweet razzisti (alcuni persino contro la stessa Academy, rea di essersi “meticciata” troppo) hanno fatto precipitare non solo la sue possibilità di vittoria, ma anche quelle di Emilia Pérez in generale. Netflix, che distribuisce negli USA e sperava di avere finalmente trovato la sua “best picture“, ha preso le distanze dall’attrice (e ha smesso di pagare le sue spese di viaggio durante la campaign). E lei stessa si è fatta da parte, rinunciando a presenziare a qualunque premio fosse candidata. Impossibile dunque vederla agli Oscar. Salvo una mossa da Malefica last minute…