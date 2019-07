Jova Beach Party: date, orari e info utili

È partito da Lignano Sabbiadoro il nuovo tour di Jovanotti, una grande festa in spiaggia che fino al fine agosto toccherà moltissime località italiane. Ecco qualche info utile se avete deciso di partecipare all’evento.

Le date:

6 luglio Lignano Sabbiadoro, Spiaggia Bell’Italia

10 luglio Rimini, Spiaggia di Rimini Terme

13 luglio Castel Volturno, Lido Fiore Flava Beach

16 luglio Cerveteri, Lungomare dei Navigatori Etruschi

20 luglio Barletta, Lungomare Pietro Mennea

23 luglio Olbia, Banchina Isola Bianca Molo Bonaria

27 luglio Albenga, Spiaggia Fronte Isola

30 luglio Viareggio, Spiaggia Muraglione

3 agosto Lido Di Fermo, Lungomare Fermano

7 agosto Praia A Mare, Dino Beach Area

10 agosto Roccella Jonica, Area Natura Village

13 agosto Policoro,Spiaggia Torre Mozza – Marinagri – Aquarius

17 agosto Vasto, Area Eventi Lungomare

20 agosto Lido degli Estensi, Arenile – Porto Canale

24 agosto Marebbe (Bz) , Cima Plan de Corones

28 agosto Lignano Sabbiadoro, Spiaggia Bell’Italia

31 agosto Viareggio, Spiaggia Muraglione

Gli orari:

Le porte apriranno alle 14.00 e subito inizieranno le attività sulla spiaggia, tra bancarelle, area bambini, relax, food and beverage e matrimoni in riva al mare. I live dei molti ospiti cominciano intorno alle 18 mentre Jovanotti sale sul palco principale alle ore 20. Lo spettacolo finisce alle 23.30.

Biglietti:

59,80 € biglietto unico (per tutte le date tranne quella di Plan de Corones del 24 agosto, che include l’accesso tramite funivia e che costerà 69 €).

Token:

I token sono la moneta del Jova Beach Party e hanno un valore di 3€ l’uno. Ogni metà ha valore di 1.50€. I token potranno essere acquistati sia presso le casse all’esterno che all’interno del villaggio. Per evitare le code, è consigliabile acquistare i token alle casse esterne, poste prima degli ingressi. Il food & beverage all’interno del villaggio accetterà solo token;

Sarà comunque possibile acquistare bottigliette d’acqua da 0.5l, al costo di 1.50€, presso le casse dedicate, senza l’utilizzo dei token;

É escluso l’utilizzo dei token per l’acquisto del merchandising ufficiale del tour.

Cosa non portare:

Non essendo disponibile un servizio di guardaroba, vi invitiamo a prestare attenzione a cosa non è possibile portare con sé all’interno dell’area villaggio per agevolare i controlli che dovranno essere effettuati all’ingresso per motivi di sicurezza. Le regole applicate sono simili a quelle degli aeroporti. All’interno dell’area è severamente vietato introdurre:

– caschi, valigie, trolley, borse, zaini più grandi di 15 litri di capienza;

– bombolette spray (esclusi antizanzare, creme solari di piccole dimensioni);

– bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro;

– borracce di metallo, thermos;

– introdurre animali di qualsiasi genere e taglia;

– bastoni per selfie, treppiedi, ombrelli e aste, ombrelloni, sdraio, maschera e boccaglio, pinne;

– penne e puntatori laser, droni e aeroplani telecomandati, strumenti musicali, apparecchiature per la registrazione audio/video, macchine fotografiche professionali o semiprofessionali,

– videocamere, gopro, iPad, tablet, computer portatili e powerbank.

– biciclette, skateboard, pattini e overboard, tende e sacchi a pelo, trombette da stadio, armi, materiali esplosivi, fuochi d’artificio, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, catene,

coltelli o altri oggetti da punta o da taglio, sostanze stupefacenti, sostanze nocive, materiale infiammabile e qualsiasi genere di spray urticante.