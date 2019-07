I Metallica per i vostri bambini a Natale

Si chiamerà The ABCs of Metallica e sarà probabilmente il regalo più ambito per il prossimo Natale di tutti i papà che non vedono l’ora di condividere con i loro figli l’amore per le sonorità rock e metal. Il fumetto è stato scritto dai membri della band assieme all’autore Howie Abrams e illustrato da Michael “Kaves” McLeer, che ha partecipato alla creazione della mostra dei Metallica Obey Your Master del 2012. Il libro uscirà negli Stati Uniti il 26 novembre.

Sarà un volume molto colorato e, dicono i musicisti, ripercorrerà la storia del gruppo “dalla A alla Z: ogni lettera dell’alfabeto racconterà un momento del grande viaggio percorso Garage Days a Master of Puppets, e numerosi fatti divertenti capitati negli anni”. Una parte dei ricavati andrà alla All Within My Hands, la fondazione dei Metallica che si occupa di educazione e lotta alla povertà sul territorio.