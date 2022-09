Dichiariamo aperto il toto-fidanzata: Leo, abbiamo qualche proposta per te

Oops!… He Did It Again. A pochi mesi dal venticinquesimo compleanno di Camilla Morrone, dopo quattro anni d’amore, Leonardo DiCaprio ha messo uno stop alla loro relazione. Fonti dicono che sia perché tra i due c’erano divergenze da tempo, ma resta il fatto che la Morrone è solo l’ultima della lista a non superare i temutissimi venticinque anni. Un caso? Non crediamo. Bando alle ciance: è tempo di aprire le scommesse sulla prossima morosa: l’esperienza ci insegna che le più quotate sono le modelle, però che dire delle attrici? Bionde perlopiù, ma all’occorrenza anche more. Oltre i venticinque? Le probabilità sono bassissime. Dopo gli avvistamenti di quest’estate e i rumors sulla sua nuova fiamma, poi, ancora di più.

Elle Fanning

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elle Fanning (@ellefanning)

Viso d’angelo, capello biondissimo, doti attoriali. La ventiquattrenne Elle Fanning potrebbe rubare il cuore di Leo? Sulla carta, sì. Peccato però che Elle sia amica della Morrone, e all’ultimo 2021 LACMA Art + Film Gala (by Gucci) ha scattato con lei e Leo (of course) un selfie con il cast di Squid Game. Della serie che se fosse dovuto succedere, sarebbe già successo.

Chloë Grace Moretz

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chloë Grace Moretz (@chloegmoretz)

Da bambina spaccaculi in Kickass a bomba sexy senza passare dal via, Chloë Moretz sa il fatto suo, in quel di Hollywood. Ad abbassare le probabilità di vederla a braccetto con Leo, c’è però l’età (va per i ventisei anni il prossimo febbraio), e soprattutto l’altezza: un metro e sessantatré. Per uno che ha sempre amato le stangone, decisamente troppo bassa.

Meghan Roche

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Meghan Roche (@meghanroche)

Dalle scuderie IMG Models, ecco a voi una delle modelle più quotate di oggi: Meghan Roche. Ventidue anni da compiere tra pochi giorni, un palmares di sfilate che la proietta nell’orizzonte di una ex storica: Gisele Bündchen. Altro punto a favore: si dice che sia single. Ancora per poco?

Meika Woollard

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MEIKA 👽 (@meikawoollard)

Nata in Australia, Meika Woollard posa da modella da quando ha tre anni. Occhi azzurri, capelli castani e lineamenti che, diciamolo, sembrano quelli di una ragazzina. Non fosse altro perché, con i suoi diciotto anni, ancora lo è. Va bene che a Leo piacciono giovani, ma almeno arrivare ai venti, su!

Lily-Rose Melody Depp

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da COMPLEX (@complex)

Lily-Rose ha dalla sua il fatto di aver preso la bellezza della madre (Vanessa Paradis), e il fascino del padre (Johnny Depp). Tra le stelle emergenti di Hollywood, la domanda da porsi è: vedremo mai Lily-Rose arrivare sul red carpet con DiCaprio? Forse sì. Ma come collega.

Charlotte D’Alessio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Charlotte Briar D’Alessio (@charlottedalessio)

Le bionde lo stregano, ma le more lo conquistano (Camilla Morrone docet). Si apra allora alla possibilità di flirt con le brunette, come la modella e influencer canadese Charlotte D’Alessio. L’età (ventiquattro anni) c’è; la bellezza, anche. A vedere il suo profilo Instagram, però, è chiaro: troppo social, per un anti-social come Leo.

Kaia Gerber

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kaia (@kaiagerber)

Altra moretta, altra modella, altra under-25. Come se non bastasse, la figlia di Cindy Crawford è anche californiana, proprio come DiCaprio. Ad ammazzare l’entusiasmo e a far affondare le (già minuscole) possibilità, il fatto che Kaia è fidanzatissima con Austin Butler (Elvis vi dice niente?). Senza nulla togliere a Leo, ma anche Austin, be’.

Olivia DeJonge

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da International King Sebastian (@rosengold.us)

A proposito del biopic Elvis, che si può dire della ventiquattrenne Olivia DeJonge, ossia colei che nel film interpreta Priscilla Presley? Che la DeJonge abbia un certo fascino è indubbio, e potrebbe rappresentare in tutto e per tutto ciò che Blake Lively, per Leo, fu: un’attrice, una fidanzata, una bellona. Una stangona come Blake, però, proprio no.

Gigi Hadid

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi Hadid (@gigihadid)

A vedere la sua foto in mezzo a quella delle (ex) fidanzate di Leo, nessuno sospetterebbe si tratti di un bluff. Non a caso, stanno girando voci su una loro presunta relazione. È vero: Gigi Hadid sarebbe la candidata perfetta. Se non fosse però che ha ventisette anni, e una figlia (avuta con l’ex Zayn Malik). In pratica: le caratteristiche che per Leo rappresentano un vero disastro.

Maria Beregova

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Beregova✨ (@maria.beregova)

Si dice che abbia passato l’estate su uno yatch con lui. E si dice anche che sia lei, la nuova bollente fiamma di Leonardo DiCaprio. Maria Beregova è una modella, è ucraina e, ça va sans dire, ha meno di venticinque anni (ventidue, per l’esattezza). A vederla, il sospetto che gatta ci cova, viene. Non fosse altro che certe abitudini, si sa, sono dure a morire. E il trend delle modelle under-25, per Leo, pure.