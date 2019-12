YouTube, meno restrizioni per i video di videogiochi violenti

Dopo un periodo di valutazione, YouTube ha annunciato che eliminerà alcune restrizioni sui video che contengono scene di violenza provenienti dai videogiochi. La piattaforma di Google ha stabilito che, così come accade già per i contenuti analoghi basati su film o serie TV, deve essere riconosciuta la sostanziale differenza tra la violenza simulata in un prodotto di finzione come un videogioco e la rappresentazione della violenza nel mondo reale.

Nello specifico, in virtù delle nuove linee guida saranno rimosse le restrizioni di età ed estese le possibilità di monetizzazione su tutti quei video dove la violenza non è il tema principale. Quindi scordatevi comunque di accedere liberamente alla top ten delle peggiori fatality di Mortal Kombat 11 se vostra madre ancora vi firma le giustificazioni a scuola.

Starting today, scripted or simulated violence in video games will be treated the same as violence in other scripted content like movies & TV.

This means future gaming uploads w/ scripted or simulated violence may get approved instead of age-restricted → https://t.co/N2tJf3ersR https://t.co/W0jB8pr8ax

— TeamYouTube (@TeamYouTube) December 2, 2019