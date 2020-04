XCOM 2 gratis: ecco come averlo

Non si può dire che in questo periodo di Coronavirus manchino offerte di videogame per tutti i gusti e tutte le tasche. Questa, tuttavia, è uno delle più ghiotte: XCOM 2, infatti, è disponibile gratis, in versione completa, su Steam e Xbox One.

L’offerta è limitata: il gioco, infatti, è disponibile gratis solo fino al 30 aprile, ma impegnandosi per bene nei giorni a disposizione, in teoria, dovreste avere il tempo di finirlo senza problemi. A far buona compagnia a questa offerta, anche quelle di acquisto. Fino al 7 maggio, infatti, è possibile acquistare XCOM 2, a quel punto per sempre, con umo sconto del 75%, sia nella versione normale che in quella Digital Deluxe. Per la Collection, comprensiva di tutte e quattro le espansioni, lo sconto è addirittura del 77%.

Ricordiamo, infine, che qualche giorno fa è uscita l’espansione stand-alone, cioè giocabile senza bisogno dell’originale, XCOM: Chimera Squad. Un po’ meno strategica e più immediata, è una variazione “casual” del classico XCOM, venduta a pochi euro. Ne vale la pena.

Per giocare gratuitamente a XCOM 2 basta andare nello store Steam o in quello di Xbox One, installarlo e avviarlo, senza alcuna spesa.