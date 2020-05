Xbox Series X oggi si svela ancora di più

Alle 17 italiane, oggi, saranno presentate le prime novità software legate a Xbox Series X, la console di nuova generazione che Microsoft lancerà il prossimo autunno.

Cosa c’è da aspettarsi da questo evento Inside Xbox, dunque? Dovrebbe trattarsi della presentazione dei primi giochi NON first party, quindi sviluppati da team esterni a Microsoft. Si vociferava di un sostanzioso trailer con parti giocate del nuovo Assassin’s Creed Valhalla, ma è stato lo stesso Ashraf Ismail, Creative Director del gioco, a smentire la notizia. Ci sarà un trailer del gioco, ma non sarà una demo del giocato.

Non resta che aspettare di vedere cosa serberà per noi la presentazione di oggi.

Tomorrow changes the game. Or rather, the games do the changing. 🎮

Watch #InsideXbox at 4pm BST for a first look at next generation gameplay for the Xbox Series X pic.twitter.com/E4SK8KluaH

— Xbox UK (@xboxuk) May 6, 2020