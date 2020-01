Xbox One, la funzione Console Streaming su Android arriva in Italia

Da qualche giorno tutti gli utenti Xbox iscritti al programma Insider di Microsoft potranno testare in anteprima la nuova funzione di streaming (disponibile a questo indirizzo) dei giochi installati sulla console verso tutti gli smartphone o tablet Android, a patto che siano equipaggiati con la versione 6.0 o superiore del sistema operativo. Il servizio è attualmente compatibile con i titoli di questa generazione (compresi quelli inclusi nel Game Pass e con Xbox Live Gold) ma non con quelli di Xbox e Xbox 360. Per usufruirne è inoltre necessaria una connessione Wi-Fi o mobile che garantisca un minimo di 10 MB in download e di 4,75 MB in upload.

Il programma Xbox Insider permette agli utenti interessati di testare in anteprima le nuove funzionalità della console prossime al rilascio sulle macchine di Microsoft. Non si hanno notizie, per il momento, se e quando Xbox Console Streaming verrà esteso anche ai dispositivi iOS di Apple.

Con lo streaming tra Xbox e dispositivi mobili, Microsoft sembra voler sondare ulteriormente il terreno in vista del lancio dell’atteso Project xCloud, il servizio che permetterà di usufruire di un ampio catalogo di giochi attraverso qualsiasi schermo sfruttando i server della compagnia. Project xCloud è al momento in fase di anteprima in un numero limitato di paesi.