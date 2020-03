Xbox Game Pass, ecco i nuovi giochi gratis di marzo

Microsoft ha annunciato i nuovi titoli gratuiti in arrivo in questa seconda metà del mese per tutti gli abbonati del suo servizio Xbox Game Pass insieme a nuovi interessanti vantaggi denominati “Perks”.

Questo programma permette agli iscritti di accedere a contenuti esclusivi all’interno di alcuni titoli selezionati. Si inizia con Phantasy Star Online 2, World of Tanks: Mercenaries, Sea of Thieves e Smite. In tutti e quattro i giochi, i possessori di Game Pass potranno scaricare gratuitamente alcuni DLC esclusivi che includono oggetti da utilizzare in gioco, skin per i personaggi, e altri bonus.

Per quanto riguarda i nuovi titoli che entreranno a far parte del catalogo del servizio, su console sono già disponibili Ace Combat 7: Skies Unknown, Kona e The Surge 2 (in versione migliorata su Xbox One X). Il 24 marzo sarà il turno di Bleeding Edge (in versione migliorata su Xbox One X e compatibile con il servizio Xbox Play Anywhere), mentre il 26 arriverà Power Rangers: Battle for the Grid. Gli stessi titoli saranno giocabili anche su PC, fatta eccezione per Ace Combat. Al suo posto gli utenti potranno invece scaricare Astrologaster, una divertente avventura ambientata nella Londra di Shakespeare.

Come sempre, per i titoli che arrivano altri ci lasciano. Nel corso dei prossimi giorni, gli abbonati al servizio non potranno più scaricare gratis i seguenti giochi:

Console:

Borderlands: The Handsome Collection

Cities: Skylines

The Golf Club 2

LEGO Worlds

Operencia: The Stolen Sun

Vampyr

PC