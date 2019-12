Xbox Game Pass: arrivano Pillars of Eternity, The Witcher 3 e non solo!

A Natale siamo tutti più buoni, specialmente i publisher di videogiochi che tra regali generosissimi e aggiornamenti inaspettati sembra vogliano davvero addolcire i propri utenti. Per tutti gli abbonati di Xbox Game Pass, per esempio, è già arrivato il momento di festeggiare perché proprio ieri, dal blog di Major Nelson, è arrivata la notizia che ben quattro giochi coi fiocchi verranno aggiunti al catalogo del servizio entro domani.

Il primo, già disponibile da qualche ora, è il divertentissimo Untitled Goose Game, il folle «simulatore di oca» dello studio indipendente House House che ci mette nei panni di un pennuto aggressivo e decisamente infame per compiere una serie di ignobili scherzi e dispetti ai danni degli abitanti di un pacifico paesino di campagna.

Domani invece avremo la possibilità di scaricare il quinto episodio di Life is Strange 2, con il quale si conclude l’intensa storia dei fratelli Sean e Daniel. Al titolo di Dontnod si affiancano Pillars of Eternity: Complete Edition, il gigantesco RPG di Obsidian nella sua versione adattata per console, e The Witcher 3: Wild Hunt, il capolavoro di CD Projekt Red che va obbligatoriamente recuperato se non lo avete ancora giocato, oppure ripassato in occasione dell’uscita della serie TV di Netflix questo venerdì.