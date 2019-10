X019: annunciate le date dell’evento Xbox di Londra

Ai fan di Xbox potrebbero veir voglia di volare a Londra questo autunno, perché dal 14 al 16 novembre si terrà presso la Copper Box Arena di Stratford l’evento X019 tutto dedicato alla console di Microsoft.

Anche se la meta è decisamente più vicina rispetto a quella dell’anno scorso in Messico, viaggiare in quel periodo potrebbe comunque non essere alla portata di tutti, ma niente paura: la Fan Fest e i suoi eventi verranno documentati passo passo e saranno trasmessi in streaming dal vivo su un canale Mixer dedicato.

Per inaugurare X019, Microsoft ha anche annunciato l’arrivo di una nuova puntata di Inside Xbox, che verrà trasmessa il 14 novembre alle 21:00 (ora italiana).

Nel corso dell’evento di Londra e della nuova Inside verranno rivelate tante novità e primi sguardi sui giochi Xbox e Xbox Game pass, così come importanti aggiornamenti della community.