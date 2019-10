Wow! eFootbal PES 2020 si cucca tutta la Serie B in esclusiva

Konami continua a stringere sulle esclusive, in particolare quelle relative al mondo del calcio del nostro paese. Dopo la lunga serie di botta e risposta alla quale abbiamo assistito in estate tra PES e FIFA a colpi di comunicati stampa che sventolavano licenze di pregio, la sfida prosegue anche adesso che entrambi i giochi sono usciti sul mercato. E così, con un ultimo colpaccio, eFootball PES 2020 si porta a casa tutta la Serie B nostrana, che verrà introdotta con un aggiornamento che sarà reso disponibile nel corso di questo mese per PC, PS4 e Xbox One. La nuova licenza introdurrà il logo del campionato e tutti quelli associati, il trofeo, le tenute di gioco ufficiali e i nomi delle squadre. Gli stessi contenuti verranno poi aggiunti anche alla versione per dispositivi mobili del gioco in una data futura.

Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment, B.V. ha commentato: “Il nostro impegno nell’assicurarci campionati e licenze di squadre per eFootball PES vuole andare oltre i campionati e le squadre top. Il nostro obiettivo è quello di ricreare la migliore esperienza di gioco possibile che includa anche le gioie e le sofferenze delle promozioni e delle retrocessioni. Il nostro accordo in esclusiva con il campionato di Serie BKT è un segno chiaro di questo impegno e non possiamo che essere felici di questo”.