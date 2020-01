Wow, arriva Harry Potter in versione Minecraft!

Non esistono limiti a quello che è possibile fare in Minecraft, il gioco che agli albori del crowdsourcing ha allargato a dismisura gli orizzonti delle community online e del concetto stesso di «user-generated content» (contenuti generati dagli utenti) in un videogioco. Non a caso si è guadagnato il primo posto nella nostra classifica dei 50 videogiochi più importanti dell’ultimo decennio.

Di mod per Minecraft negli anni ne abbiamo viste a bizzeffe; alcune, come quella ispirata a Il Signore degli Anelli, davvero da togliere il fiato per imponenza e livello di dettaglio. Questa volta parliamo della riproduzione della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, presa direttamente dal mondo della saga di Harry Potter di J.K. Rowling. Non si tratta però solo di una ricostruzione fedele dell’edificio e dei suoi dintorni ma di un vero e proprio gioco nel gioco.

Creata dal gruppo di modder Floo Network e pronta per essere pubblicata gratuitamente nel corso del mese corrente, la mappa ci calerà nelle magiche ambientazioni di Hogwarts permettendoci di esplorare la scuola di magia con tutti i suoi oscuri segreti da cima a fondo, ma anche di prendere parte alle lezioni, ingaggiare battaglie con altri maghi e personaggi famosi della saga, risolvere enigmi e altro ancora. Oltre a Hogwarts, sono state ricreate altre location famose dei libri come Diagon Alley, Hogsmeade e Pivet Drive. In vista dell’uscita della mod, gli sviluppatori hanno pubblicato un breve trailer che ci dà un’idea di ciò che includerà la mappa completa.