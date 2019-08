World of Warcraft Classic debutta col botto

Dopo due anni di sviluppo, Blizzard ha lanciato World of Warcraft: Classic, probabilmente l’evento più nostalgico di sempre per tutti i veterani del gioco che hanno iniziato a esplorare le lande virtuali del celebre MMO ormai tre lustri fa.

Per celebrare infatti i 15 anni del gioco, è stata riproposta una versione il più possibile fedele a quella originale che debuttò nell’ormai lontano 2004 con numeri infinitamente diversi da quelli di oggi. Nonostante la riapertura degli storici server dell’epoca, infatti, oltre ai 4 supplementari messi a disposizione dall’azienda per il lancio, nel corso della giornata di ieri si sono registrate comunque code di diverse ore per accedere al gioco.

Ma l’evento non ha mandato in tilt solo gli uffici di Blizzard: anche la piattaforma di streaming Twitch ha registrato un nuovo record di visualizzazioni a partire dalla notte del 27 agosto, con oltre un milione di spettatori attivi contemporaneamente sui diversi canali che trasmettevano le dirette del gioco.

Nostalgici, ma non solo. Il lancio ha attirato anche tanti giocatori più giovani curiosi di vedere quello che ai loro occhi deve apparire probabilmente come l’età della pietra del videogioco.

WOW: Classic al momento conta le otto classi originali e le spedizioni che erano presenti al lancio del 2004. Blizzard ha deciso di non rilasciare tutto il materiale dell’epoca in una sola volta per garantire nuovi aggiornamenti nel corso dei prossimi mesi.

WOW: Classic è disponibile su PC e Mac gratuitamente per tutti coloro che già dispongono di un abbonamento di World of Warcraft mentre i nuovi giocatori invece optare per la versione standard o la speciale 15th Anniversary Edition che include vari bonus tra cui 30 giorni di abbonamento e di prova diversi oggetti da collezione.