VPL Champions League, i Mkers campioni del torneo Xbox

I Mkers hanno trionfato nell’ultima edizione della VPL Champions League Xbox battendo 1-0 i rivali, nonché ex campioni in carica della scorsa stagione, dell’Empoli Esports nella finale dei Playoff. La squadra sponsorizzata da Armani Exchange ha raggiunto il sudato traguardo dopo essersi scontrata nei quarti di finale con gli italiani di Euphoria Outplayed vincendo 3 a 1, dopodiché ad attenderli in semifinale hanno trovato il team francese Progenista, mandato a casa per 1-0.

Un grande inizio anno dunque per l’organizzazione di eSport nostrana, che solo pochi giorni prima aveva festeggiato un altro successo con la qualificazione alla FUT 20 Champions Cup Stage IV del loro giocatore di punta Daniele “Prinsipe” Paolucci. L’evento si terrà a Parigi dal 21 al 23 febbraio e insieme a Prinsipe ci saranno altri due italiani: Raffaele “ErCaccia98” Cacciapuoti del Monza Esports e Alessio “Godmode” Carbone, del team 0775 Esports.