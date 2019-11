Valve annuncia ufficialmente Half-Life: Alyx

Il leak sull’arrivo di un nuovo capitolo della serie di Half-Life di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa alla fine si è rivelato attendibile, e forse anche per questo Valve ha deciso di annunciare il gioco oggi ufficialmente con un breve trailer di presentazione. Il progetto si intitola Half-Life: Alyx ed è un titolo in realtà virtuale che uscirà nel marzo 2020 e sarà compatibile con tutti i caschetti disponibili per PC, ovvero: Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift et Windows Mixed Reality.

Come da titolo, nel gioco vestiremo i panni della scienziata Alyx Vance in un periodo temporale che si colloca tra la fine del primo e l’inizio del secondo Half-Life. Insieme al padre della ragazza, il dottor Eli Vance, dovremo fondare e armare il gruppo di resistenza, che tutti veterani della serie ricorderanno bene, che combatte contro gli invasori alieni Combine. Come intuibile dal trailer e dalla descrizione del gioco, si tratterà di un’esperienza completa con un gameplay che riprende le meccaniche, all’epoca rivoluzionarie, del secondo capitolo della serie, ossia una perfetta combinazione di esplorazione, enigmi ambientali e azione, con una particolare attenzione all’implementazione della fisica degli oggetti.

Il gioco costerà €49,99 ed è già disponibile per il preordine su Steam, nel pacchetto sarà inoltre incluso un set di strumenti e risorse per il motore grafico Source 2 per facilitare il lavoro ai modder e a tutti gli appassionati che vorranno ampliare il mondo di gioco con le loro creazioni personali. Anche se è presto per dirlo, Valve sembra quasi tornata ai fasti di un tempo, questa volta per riscrivere le regole del gaming in realtà virtuale.