Valorant: presentato il nuovo personaggio Cypher

Cresce l’attesa per il lancio ufficiale di Valorant, il nuovo gioco di Riot Games, software house che si sta dimostrando particolarmente abile nello svelare il titolo poco a poco. Così, dopo l’avvio della closed beta, una versione di prova disponibile solo per alcuni utenti selezionati (ci siamo anche noi e a breve vi diremo le nostre impressioni), ecco la presentazione di un nuovo personaggio.

Il suo nome è Cypher e si tratta di uno stealth trapper di origini marocchine. La sua principale abilità è il Trapwire, una micidiale trappola basata su un filo invisibile. Quando un avversario la tocca, la sua posizione viene prontamente segnalata e colpirlo diventa un gioco da ragazzi. Inoltre, Cypher è in grado di installare delle telecamere-spia sulle pareti che consentono di tenere d’occhio l’area anche se ci si trova in un altro punto.

Infine, Cypher, col suo Neural Theft, è in grado di rivelare la posizione dei nemici osservando il corpo di un giocatore morto. Si tratta, indubbiamente, di uno dei personaggi più interessanti del nuovo gioco Riot Games, la cui uscita è prevista per questa estate.

CYPHER /// Morocco

