Untitled Goose Game trionfa anche ai Game Developers Choice Awards

Untitled Goose Game è il gioco dell’anno anche ai Game Developers Choice Awards, giunti alla ventesima edizione con una cerimonia che si è tenuta esclusivamente online, in seguito alla cancellazione della GDC 2020. Il titolo dello sviluppatore indipendente australiano House House si era già portato a casa l’ambito riconoscimento il mese scorso ai DICE Awards, aggiungendo una seconda, preziosissima gemma alla sua corona.

Nell’annuncio della premiazione si può leggere: «Untitled Goose Game ha raccolto stuoli di ammiratori e di tributi su Internet per la sua irresistibile rappresentazione di un’oca malevola e giocosa a piede libero. Stasera, il team [di House House] ha aggiunto un premio per il Gioco dell’anno alla lista di cimeli sottratti dall’oca del titolo, che affiancherà una radio rubata, una scopa e un cappello da giardiniere. Untitled Goose Game ha conquistato i cuori della critica così come dei fan con il suo design colorato, che unisce elementi di gioco che richiedono la risoluzione di enigmi, l’esercizio del pensiero laterale e capacità di infiltrazione».

I premi dei Game Developer Choice Awards, fatta eccezione per quello del pubblico, vengono assegnati annualmente dall’International Choice Awards Network (ICAN), una giuria di esperti formata da figure di spicco nel mondo dello sviluppo di videogiochi provenienti da ogni angolo del pianeta.

Oltre ai riconoscimenti destinati alle pubblicazioni del 2019, il premio alla carriera “Pioneer Award” di quest’anno è andato a Roberta Williams, cofondatrice di Sierra On-Line e creatrice di alcune delle più importanti avventure grafiche della storia (della quale vi avevamo parlato di recente in questo articolo).

Di seguito, l’elenco completo dei vincitori e dei premi degli ultimi Game Developers Choice Awards: