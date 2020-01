Untitled Goose Game: l’oca ha già corrotto 1 milione di videogiocatori

Ci sono già un milione di videogiocatori là fuori – tra cui ci annoveriamo con orgoglio – che hanno abbandonato la retta via per realizzare scorribande in Untitled Goose Game, al fianco di quella che è ormai diventata l’oca più famosa del mondo dei videogiochi (non che ce ne fossero molte altre). In un gioioso post pubblicato dal suo account Twitter, Cabel Sasser, co-fondatore del publisher Panic, ha ringraziato i fan ricordandoci che il traguardo del milione di vendite è stato raggiunto in soli tre mesi.

Untitled Goose Game è stato pubblicato inizialmente per Nintendo Switch e PC (dov’è un’esclusiva Epic Games Store) il 20 settembre del 2019, per poi approdare su PlayStation 4 e Xbox One il 17 dicembre. Nel caso della piattaforma di Microsoft il gioco è anche disponibile gratuitamente attraverso il servizio Xbox Game Pass, quindi è lecito pensare che la parte del leone l’abbiano fatta le vendite sulle altre piattaforme. L’idea originale e la sua deliziosa realizzazione hanno fatto sì che il gioco diventasse in breve tempo un meme di Internet, fino a ritrovarcelo citato un po’ ovunque. Non ci stupiremmo quindi se fra qualche anno venisse addirittura coniata l’espressione «cattivo come un’oca».