Un’enciclopedia per Cyberpunk 2077

Non servivano certo ulteriori conferme per capire che Cyberpunk 2077 sarà un gioco che metterà in scena un mondo ricco e complesso (anche perché attinge a quello già creato da Mike Pondsmith per il suo omonimo gioco di ruolo del 1988), ma a riprova del fatto è arrivata la notizia che all’ambiziosa opera di CD Projekt Red sarà dedicato un corposo volume enciclopedico pubblicato da Dark Horse Books. Il libro sarà intitolato “The World of Cyberpunk 2077” e verrà reso disponibile a pochi giorni dall’uscita del gioco, più precisamente il 21 aprile del prossimo anno. Dark Horse Books pubblica da anni volumi di approfondimento dedicati ai titoli e alle serie più importanti nel mondo dei videogiochi, e che spesso includono contenuti esclusivi non reperibili altrove (come nel caso della bellissima Hyrule Historia dedicata a The Legend of Zelda, che mostrava per la prima volta in assoluto la timeline ufficiale di Nintendo per tutti i giochi usciti fino ad allora).

The World of Cyberpunk 2077 sarà disponibile in due versioni: una digitale al prezzo di 19,99 dollari, e una fisica con copertina rigida per 39,99 dollari. Nelle oltre 200 pagine di cui si compone, verranno rivelate tutte le informazioni riguardanti Night City come i luoghi, gli eventi, i personaggi e le corporazioni che la popolano, oltre ovviamente a tanti interessanti dettagli sulla tecnologia, la cibernetica le armi e i veicoli che compaiono nel gioco.

Entrambe le edizioni sono al momento prenotabili su Amazon nella versione americana.