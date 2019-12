Un video del nuovo Star Wars presentato all’interno di Fortnite!

L’ascesa di Skywalker arriva nei cinema tra due giorni e per celebrare l’occasione all’interno di Fortnite questo sabato c’è stato il culmine dell’evento a tema Star Wars che va avanti da qualche settimana. Contrariamente alle altre collaborazioni che abbiamo visto finora, questa volta gli sviluppatori di Epic Games insieme a Disney e al regista del film J.J. Abrams hanno voluto davvero fare le cose in grande trasformando la mappa delle Rapide rischiose in un gigantesco drive-in virtuale.

Dato l’enorme afflusso di giocatori, l’evento ha avuto qualche difficoltà tecnica iniziale ed è partito con un ritardo di circa dieci minuti per permettere a tutti gli utenti di poter accedere al gioco. Dunque, alle 20:10 il cielo sopra le Rapide rischiose ha iniziato a popolarsi di caccia TIE e incrociatori stellari che hanno inscenato un breve combattimento con il Millennium Falcon sul quale erano a bordo nientemeno che J.J. Abrams e il presentatore Geoff Keighley, che di recente abbiamo visto nel suo show dei Game Awards. Quando i due sono scesi dal Falcon, un enorme schermo cinematografico si è materializzato nell’area per proiettare la nuova clip del film.

Alla fine della presentazione, a tutti i giocatori è stata regalata una spada laser del loro colore preferito e sono state lanciate una nuova serie di sfide, sempre in tema Star Wars. Se vi siete persi il video dell’evento potete trovarlo qui di seguito.