Un nuovo spezzone di gameplay di Cyberpunk 2077

In diretta dagli uffici di Varsavia, CD Projekt Red ha tenuto una live per mostrare alcune novità di Cyberpunk 2077. E lo ha fatto nel modo migliore, con un nuovo assaggio di gameplay della durata di circa 15 minuti, durante i quali è stato possibile ammirare il sistema di personalizzazione del personaggio e quello di hacking. Uno sfoggio di quello che il titolo del team di sviluppo della saga di The Witcher è pronto a mostrare a partire dal 16 Aprile 2020, data di lancio di uno dei più attesi videogame della storia. Non vi resta che gustare questo nuovo materiale, che per l’occasione è stato mostrato in versione PC, utilizzando una scheda grafica GeForce RTX 2080 Ti (ma il gioco uscirà anche per PS4 e Xbox One, oltre che per computer). A seguire, nel medesimo video, una sessione di domande e risposte con alcuni degli sviluppatori del gioco.