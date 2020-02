Un nuovo Nintendo Direct andrà in onda oggi

Manca un mese esatto all’uscita di Animal Crossing: New Horizons su Nintendo Switch ma oggi avremo occasione di seguire un Nintendo Direct completamente dedicato. Il gioco, inizialmente previso in uscita alla fine dello scorso anno, è stato posticipato al 20 marzo per non affrettarne lo sviluppo. L’ultimo capitolo della serie d’altronde, intitolato Animal Crossing: New Leaf, ha venduto su Nintendo 3DS quasi 12 milioni di copie dal suo debutto nel 2013, affermandosi come uno dei titoli di maggiore successo della console. Considerata la popolarità di Switch, non ci stupisce che Nintendo abbia grosse aspettative per questo nuovo episodio e voglia assicurarsi che tutto fili per il verso giusto.

La presentazione, che andrà in onda tra qualche ora, avrà una durata di 25 minuti e si concentrerà su alcuni dettagli ancora inediti. Può darsi che verrà fatta anche luce sull’annosa questione dei salvataggi del gioco, dei quali, stando a quanto riportato dal sito ufficiale dell’azienda, non sarà possibile effettuare il backup nel cloud a meno di non essere abbonati al servizio Nintendo Switch Online. Non si potrà inoltre trasferirli da una console a un’altra, e la notizia ha già suscitato parecchi malumori tra i fan.

Potete seguire la trasmissione in diretta a partire dalle 15:00 oppure recuperarla in seguito dal link qui in basso.