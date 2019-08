Un nuovo, misterioso, gioco da Sega

Sega ha rivelato in un’e-mail alla stampa che sarà presente alla Gamescom di Colonia con un nuovo gioco tripla A, che affiancherà i già annunciati Catherine: Full Body, Two Point Hospital e la versione di prova del nuovo Mega Drive Mini.

Non sono stati svelati ulteriori dettagli in merito al misterioso progetto, ma lo scorso marzo il producer del Sonic Team, Takashi Iizuka, aveva confermato che un nuovo episodio di Sonic è in sviluppo presso l’azienda. Anche in questo caso le informazioni scarseggiano e non sappiamo neanche se si tratti di un capitolo in 2D o in 3D del famoso platform, tuttavia c’è una buona probabilità che si tratti proprio del reveal in programma per la fiera.

La Gamescom si terrà dal 20 al 24 agosto prossimo nella città di Colonia, in Germania, e già si preannuncia ricca di eventi interessanti a partire dai nuovi appuntamenti con Stadia Connect e Inside Xbox, che presenteranno gli ultimi aggiornamenti di casa Google e Microsoft proprio a ridosso dell’apertura dell’evento.

Debutterà inoltre quest’anno, il 19 agosto alle 20 (ora italiana), l’Opening Night Live, un nuovo show condotto dal patron dei The Game Awards, Geoff Keighley, in cui si alterneranno ben 15 diversi publisher per offrirci un nuovo sguardo sui prossimi titoli in arrivo. Chissà che Sega non sveli il suo nuovo gioco proprio in questa occasione.

Quello che sappiamo per certo è che prenderà parte allo show anche Hideo Kojima, grande amico di Keighley, che a quanto pare ha ancora qualche particolare inedito da rivelare sul suo Death Stranding.

L’evento tedesco continua quindi a crescere, riconfermandosi come l’appuntamento più importante a livello europeo per tutti gli appassionati del gaming.