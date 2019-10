Un nuovo capitolo di Hitman è in sviluppo?

Warner Bros e IO Interactive hanno stretto un nuovo accordo di sviluppo e pubblicazione per “offrire ai giocatori di tutto il mondo una nuova esperienza di gioco”.

Lo sviluppatore scandinavo e il publisher statunitense hanno già collaborato in passato su alcuni titoli della serie di Hitman, ma nell’annuncio della nuova partnership non viene rivelato se questo nuovo progetto faccia parte dell’universo dell’Agente 47 oppure si tratti di qualcosa di completamente nuovo.

Quel che è certo è che si tratta di una produzione ancora più grande di quelle affrontate finora da IOI, e che impegnerà entrambi i suoi studi di Copenaghen e Malmö. Lo sviluppatore sta oltretutto reclutando attraverso il suo sito ufficiale nuovi talenti del settore da includere nei team al lavoro sul gioco.

“Siamo felici di portare avanti la nostra collaborazione con l’eccellente squadra di IO Interactive”, ha dichiarato David Haddad, presidente di Warner Bros. Interactive Entertainment. “IO Interactive ha alle sue spalle una lunga tradizione di giochi diventati iconici. Non vediamo l’ora di unire le forze con loro in questa ulteriore impresa per offrire una nuova esperienza di gioco per PC e console ai giocatori di tutto il mondo”. Hakan Abrak, amministratore delegato di IO Interactive ha dichiarato: “Siamo fieri della nostra storia, che ci ha portato a creare personaggi e universi avvincenti che catturassero i nostri giocatori: è nel nostro DNA. Per iniziare questo entusiasmante progetto di creazione di un nuovo universo di IOI insieme a Warner Bros., stiamo cercando nuovi e ambiziosi talenti che entrino a far parte dei nostri team di Copenhagen e Malmö e ci accompagnino in questa straordinaria avventura”.

Nel frattempo IOI continua a supportare Hitman 2 con una serie di aggiornamenti costanti, l’ultima delle quali è partita all’inizio del mese di ottobre e culminerà in un evento speciale per festeggiare Halloween.