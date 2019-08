Un MILIARDO di download per Pokémon Go!

Pokémon Go, il gioco di Niantic in realtà aumentata ispirato al popolare franchise di Nintendo, è stato scaricato più di un miliardo di volte dal suo lancio nel luglio del 2016.

Una cifra impressionante, ma che può va un po’ ridimensionata se si considera che la metà dei download era stata raggiunta già a due soli mesi dal lancio, a settembre del 2016, secondo le stime di allora.

Pokémon GO è scaricabile gratuitamente, e questo di certo aiuta, ma contiene acquisti in-app che rappresentano la sua forma di monetizzazione e che finora hanno generato 2,56 miliardi di dollari ricavi. Per fare un paragone, si tratta di risultati superiori a quelli del famoso Candy Crush Saga – che nei primi tre anni dal lancio registrava 1,68 miliardi di dollari incassi – ma ancora inferiori rispetto a quelli di una hit come Clash of Clans (3,15 miliardi).

Bisogna inoltre precisare che il dato non indica la presenza effettiva di un miliardo di persone che ogni giorno vanno in giro a caccia di Pokémon dal cellulare. Quando si vanno a vedere i giocatori effettivi, il numero si riduce alla cifra, decisamente più modesta, di 150 milioni di utenti attivi su base mensile.

Tuttavia, dato il successo eclatante del lancio (che, ricordiamo, fece raggiungere 500 milioni di download in due mesi) e il calo, tanto repentino quanto inevitabile, di popolarità che lo ha seguito, in molti avevano ipotizzato che Pokémon Go fosse l’ennesimo fuoco di paglia.

Questi numeri invece stanno lì a dimostrare che non è questo il caso, e che il gioco continua tuttora a godere di ottima salute. Di sicuro hanno aiutato i recenti aggiornamenti rilasciati negli ultimi mesi da Niantic, che secondo l’azienda avrebbero portato a un aumento del 35% dei giocatori attivi.

In Giappone, The Pokémon Company ha celebrato il traguardo raggiunto pubblicando un nuovo video pubblicitario a tema estivo per il gioco. Potete trovarlo qui di seguito.