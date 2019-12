Ufficiale: c’è un nuovo BioShock in sviluppo!

A novembre vi avevamo parlato di alcuni indizi sull’esistenza di un nuovo capitolo della serie di BioShock in sviluppo presso uno degli studi di 2K. Oggi è il publisher stesso a dare la conferma della bella notizia, con una dichiarazione ufficiale in cui rivela che a occuparsi del gioco sarà Cloud Chamber, una nuova realtà che vanta due team distinti, uno a San Francisco e uno a Montreal. A capo dello studio, la veterana dell’industria Kelley Gilmore, che ha lavorato per quasi vent’anni in Firaxis per poi passare a 2K Novato, dove ha reclutato i talenti da portare con sé nel nuovo progetto.

«Abbiamo fondato Cloud Chamber per creare mondi e storie ancora da scoprire, e che possano andare oltre i limiti di ciò che è possibile fare oggi con i videogiochi», ha dichiarato Gilmore. «Il nostro team crede nella bellezza e nella forza della diversità, che si riflette tanto nella composizione dello studio quanto nella formazione del suo pensiero. Siamo un gruppo di creatori di videogiochi con una lunga esperienza alle spalle, e tra noi ci sono molti dei responsabili della nascita, dello sviluppo e del duraturo successo di BioShock. Siamo onorati di far parte della famiglia di 2K come custodi di questo iconico franchise».