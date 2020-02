Ubisoft annuncia un nuovo (e insolito) Prince of Persia

Ubisoft ha annunciato un nuovo capitolo di Prince of Persia, l’amata saga da Mille e una notte che non riceve un aggiornamento ormai dal lontano 2010. Se però vi aspettavate un seguito o un reboot della serie principale è probabile che rimarrete delusi. Prince of Persia: The Dagger of Time, questo il nome del nuovo gioco, è un’escape room in realtà virtuale sviluppata da Ubisoft Düsseldorf, la sussidiaria del publisher francese specializzata proprio in questo genere di esperienze e che ha già lavorato in passato sul franchise di Assassin’s Creed.

In Prince of Persia: The Dagger of Time si giocherà in squadre con un massimo di quattro partecipanti, che dovranno collaborare per risolvere gli enigmi ambientali sfruttando i poteri di manipolazione temporale del Pugnale del tempo, un artefatto piuttosto familiare per chi ha giocato i capitoli della saga sul tema delle Sabbie del tempo.

L’esperienza, pensata per funzionare con l’ausilio dei dispositivi HTC Vive, sarà disponibile in primavera presso 300 diverse location in giro per il mondo, incluse Milano e Bari.