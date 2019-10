Tutti i vincitori dei tornei Vodafone ed ESL di Milan Games Week

Si sono conclusi questo weekend nella cornice di Milan Games Week l’ESL Vodafone Championship e il Vodafone 5G ESL Mobile Open, quest’ultimo è il primo torneo mobile di eSport che ha visto le finali giocate interamente via Internet su rete 5G.

I partecipanti ai due eventi si sono sfidati all’interno della Vodafone ESL Arena di fronte a centinaia di appassionati. L’ESL Vodafone Championship li ha visti competere su Clash Royale, League of Legends e Counter Strike: Global Offensive, mentre Asphalt 9: Legends e PUBG Mobile sono stati i titoli scelti per questa prima edizione del torneo mobile.

Nell’ambito dell’ESL Vodafone Championship, i Samsung Morning Stars sono i vincitori per il torneo di League of Legends, il team HSL Esports per Counter-Strike: Global Offensive e Mattia De Simoni, alias “Mattiaa”, del Team Qlash ha trionfato su Clash Royale.

Il 5G Mobile Open team ha invece visto il team turco Futbolist aggiudicarsi la coppa del torneo di PUBG Mobile, mentre il diciottenne greco Leonidas “Future Flash” Ferai è il campione per Asphalt 9: Legends.