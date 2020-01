Tutta la serie di Half-Life gratis su Steam per due mesi!

Quest’anno a marzo uscirà un nuovo capitolo di Half-Life, a ben 13 anni di distanza dalla pubblicazione di quell’Episodio 2 che ci aveva lasciato tutti col fiato sospeso. Per celebrare l’evento a dir poco storico lo sviluppatore Valve ha deciso di rendere disponibile gratuitamente tutta la serie su Steam.

La lista dei giochi, che fanno parte del pacchetto Half-Life Collection, include: i primi due capitoli (compresi Episodio 1 ed Episodio 2); le espansioni sviluppate da Gearbox Software, Half-Life: Opposing Force e Half-Life: Blue Shift; la versione rimasterizzata dell’originale, Half-Life Source, e Team Fortress Classic, tanto per gradire.

Bisogna specificare che la collezione non è in regalo ma è possibile giocare a tutti i titoli gratuitamente fino all’uscita di Half-Life: Alyx, che avverrà in una data ancora imprecisata di marzo; dopodiché, i giochi scaricati non rimarranno nelle nostre librerie, ma torneranno a essere disponibili a pagamento nel negozio come sempre.

Se avete voglia di rinfrescarvi la memoria oppure volete provare una delle serie videoludiche più interessanti di sempre affrettatevi, perché c’è molto da giocare e due mesi passano in fretta!