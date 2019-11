Tutta la serie di Final Fantasy e Kingdom Hearts finalmente su Xbox

Gli utenti Xbox hanno sempre avuto fortune alterne con i titoli di Square Enix, che dai tempi della prima PlayStation ha riservato una corsia preferenziale alla piattaforma di Sony per quanto riguarda la serie di Final Fantasy. Per Kingdom Hearts invece il discorso è un po’ più complicato, perché parliamo di una saga che per anni ha seguito una strategia di pubblicazione dispersiva e imprevedibile, che ha toccato praticamente ogni console portatile esistente. I numerosi fili sciolti della serie sono stati poi riallacciati in diverse collezioni uscite tra il 2013 e il 2017 in esclusiva PlayStation e la storia sembrava finita lì. E invece no. Oggi Square Enix e Microsoft sono riuscite finalmente a trovare un punto di incontro per far arrivare tutti i capitoli di Kingdom Hearts su Xbox nel 2020 all’interno delle due raccolte dai titoli impronunciabili “Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix” e “Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue”.

Per i fan della serie di JRPG per antonomasia, invece, la notizia è ancora migliore, perché sempre dal prossimo anno avranno occasione di giocare a tutti gli episodi che vanno da Final Fantasy 7 fino a Final Fantasy 15 attraverso il servizio in abbonamento mensile Xbox Game Pass. Una succulenta aggiunta a un catalogo che diventa ogni giorno più ricco.